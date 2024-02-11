انت الأن تتابع خبر من هي البلوجر سلمى الغزولي؟.. متهمة بالنصب على المواطنين في مليار جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من رواد السوشيال ميديا يبحثون عن إجابة سؤال من هي البلوجر سلمى الغزولي؟، وأيضاً يريدون معرفة سبب إلقاء القبض عليها، وهي من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي بعد حصولها على مليار جنيه من المواطنين.

من هي البلوجر سلمى الغزولي؟

وسوف نجيب على سؤال من هي البلوجر سلمى الغزولي؟ وذلك لأنه من الأسئلة التي تشغل بال الجميع، ونرصد كل المعلومات الخاصة بها والذي تأتي كما يلي:

وتعمل البلوجر المصرية في مجال الملابس من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستحرام ويتابعها الملايين.

وهي تبلغ من العمر 20 عام وهي تدعى أنها دكتورة.

وتقيم في قرية تدعى محلة سبك التي تتبع مركز أشمون في محافظة المنوفية.

ويوجد لديها صفحة على فيس بوك تبيع فيها الملابس.

وهي قامت باستغلال أسماء الكثير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على جميع الضحايا.

ونصبت على الكثيرين من خلال كروت خصم برندات ومنتجات شهيرة في الملابس وهي مثل منتجات شي ان.

وهي نصبت على الضحايا من خلال تقديم كوبون خصم وصل سعره لـ 2000 جنيه أو أكثر لكل عميل.

وبعدما حجزت كوبونات الخصم من الضحايا وهم حولوا لها الكثير من الأموال واختفت واغلقت جميع هواتفها.

وأيضاً ظهر شقيقها بعد هذا في الرسالة على الواتس اب حتى يطمئن على كل الضحايا.

وأكد أن سبب اختفاءها هو أزمة صحية تعرضت لها شقيقته وهي نقص في الأوكسيجن.

وتم تحويل لها كل المبالغ على حساباتها الخاصة بأهل سلمي وأثناء 40 يوم تم النصب على الضحايا واختفت.

تهم موجهه لسلمي الغزولي