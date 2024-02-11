نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مرسي يكشف عن تفاصيل أعماله المقبلة في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان علاء مرسي مشاركته في مسلسل عتبات البهجة مع الفنان الكبير يحيى الفخراني ومسلسل كوبرا مع الفنان محمد إمام والذي يعرضان في السباق الرمضاني المقبل.





تفاصيل أعمال علاء مرسي المقبلة

وتابع علاء مرسي خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل وذلك عبر فضائية "صدى البلد 2"، أجسد شخصية مدعى ونصاب يوهم الناس بالدجل والشعوذة في مسلسل "كوبرا" والشخصية بها شكل معين وتركيبة مختلفة وأحيانًا تتميز بخفة الظل.



وأضاف "مرسي" أن دوره في مسلسل عتبات البهجة يدور حول شخصية رجل طيب ولكن تسيطر عليه زوجته والتي تؤدي دورها النجمة جومانا مراد خلال أحداث العمل، ومسالم معها ويحبها حب أفلاطوني مثل الخيال ويكبرها في العمر بسنوات فبالتالي يشعر بالعجز النفسي من ناحيتها ويريد أن يعوضها بالحنان.



وأردف علاء مرسي، أن الشخصيتان تختلف عن بعضهما بشكل كبير، ولكن العجيب في الأمر هو تربية دقنه وشاربه، متمنيا أن العملين على إعجاب الجمهور وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.



وأوضح "مرسى" أن الفنان يحيى الفخراني كنز كبير على المستوى الفني والإنساني وعندما يقف أمامه في أحد المشاهد يقدر له مائة حساب كونه يقف أمام فنان عملاق وهو شخص متواضع لدرجة تخجل من معه.

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.

الحالة الصحية لعلاء مرسي

كشفت زوجة الفنان علاء مرسى تفاصيل أزمته الصحية وتطورات حالته وموعد خروجه من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية،قالت: حالة علاء الصحية فى تحسن بعد إجراء عملية جراحية وهى عملية منظار وهو حاليا بالمستشفى ينتظر قرار الأطباء، علاء كان يعاني من أزمة صحية بالقولون وعندما نقل إلى المستشفى قرر الأطباء إجراء عملية جراحية بالمنظار وهو حاليا أجرى بعد التحاليل الطبية للوقوف على حالته الصحية بشكل نهائى ومن المقرر أن يغادر المستشفى بعد يومين.





