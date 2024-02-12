نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة الكاملة للمسلسلات السورية رمضان 2024 السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق جمهور الدراما السورية، بفارغ الصبر عرض الأعمال الرمضانية المتنوعة 2024،ويتساءل الجمهور عن أبرز الأعمال التي تقدم خلال شاشات العرض.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ السورية

ويقدم موقع دوت الخليج الفني لكل متابعيه قائمة مسلسلات رمضان 2024 السورية المسلسلات التالية:

تاج

العربجي

المهرج

شر البلية

بين أهلي

أغمض عيناك تراني

كسر عضم ج2 السراديب

سرينادة

الصديقات القطط

باب الحارة 14

ولاد بديعة

كانون



تيم حسن في شكل مختلف في "تاج"



“مسلسل تاج” بطولة تيم حسن يتصدر قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2024، وهو عمل سوري بحت تم تصويره في العاصمة السورية دمشق. حيث سيروي أحداثًا جرت في دمشق خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، ويتناول جزء من تريخ سوريا المعاصر.



العربجي 2

مسلسل “العربجي” في رمضان 2023، قررت الشركة المنتجة استثمار هذا النجاح وإطلاق جزء جديد منه لينضم إلى قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2024، حيث سيعود نفس الأبطال بقيادة باسم ياخور للمشاركة في الموسم الثاني.

شر البلية

“شر البلية” هو مسلسل سوري

يشارك في قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2024، ويتناول قضايا واقعية بطريقة كوميدية ساخرة، ويتمتع بتأليف مجموعة من الكتاب بقيادة “زياد ساري” وإنتاج شركة New Vision Production.