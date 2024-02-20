نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. ياسمين علي تروج لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، فيما بدأ النجوم بالكشف أعمالهم الفنية، فيما يبحث الجمهور عن تفاصيل مسلسلاتهم والنجوم المفضلين لديهم.

ويقدم دوت الخليج الفني لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن مسلسل "قلع الحجر".



رفعت الفنانة ياسمين علي مستوى الحماس لجمهورها للكشف بوستر أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم" قلع الحجر "، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.



تعليقات الجمهور على منشور ياسمين علي

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما موهوبة، دايما متفوقة، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

أحداث مسلسل قلع الحجر

وتدور أحداث المسلسل بصعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة.



أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة



عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين، إخراج حسني صالح.

آخر أعمال ياسمين علي

والجدير بالذكر آخر أعمال ياسمين علي أغنية نفسي تعرف، والذي حازت على إعجاب الجمهور،

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /ياليل ياليل ياليل..ياليل ياليل ياليل

ياليل ياليل ياليل..ياليل ياليل ياليل

نفسي تعرف انك انت.. كل حاجه نفسي فيها

انت غنوة جميلة.. صوتي.. نفسه يعلي ويعلي بيها

انت كلمة حب حلوة.. انت لحن لأحلي غنوة

هو ايه ف الدنيا يسوي.. ضحكة منك اعيش عليها

نفسي تعرف انت دنيا.. نفسي اعيشها واعيش عليها

انت عمرى وحاجه تانيه.. جنة نفسي استني فيها

ياليل ياليل ياليل.. ياليل ياليل ياليل

ياليل ياليل ياليل.. ياليل ياليل ياليل

نفسي بكرة الاقيك قصادي.. وانت مالي الكون علي

ننسي كل الدنيا عادي.. لما اتوه تمسك ايديا

نفسي اقضي حياتي جنبك.. وانسي كل همومي قبلك

نفسي اقول مليون بحبك.. انت دنيا حلمت بيها

نفسي تعرف انت دنيا.. نفسي اعيشها واعيش عليها

انت عمري وحاجه تانيه.. جنة نفسي استني فيها

ياليل ياليل ياليل..ياليل ياليل ياليل

ياليل ياليل يتليل..ياليل ياليل ياليل

