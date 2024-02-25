نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلفستر ستالون يكشف كيف كان يحمي بناته من الاعتداء أثناء إقامتهم بالمدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن حلقات برنامجه الواقعي الجديد الذي يضم أفراد اسرته، كشف النجم الكبير سيلفستر ستالون عن مفاجأة تتعلق بأسلوب نشأته لبناته في السنوات الاولى التي عاشو خلالها في مدينة نيويورك.

ووفق ديلي ميل، كشف ستالون عن أنه كان يسلح ابنته بسلاح أبيض سرًا حتى تستخدمه في حمياتها لنفسها أثناء تنقلها بالمدينة.

أيضًا كان قد كشف النجم سيلفستر ستالون عن خضوعه لـ 7 عمليات جراحية خطيرة بسبب مشاركته في بطولة أفلام The Expendables التي نتج عنها تعرضه لضرر في منطقة الضهر.

ووفق ديلي ميل، قال ستالون أن تصويره لمشاهد الحركة والقتال تسبب له في أضرار جسدية بالغة احتاج بسببها الخضوع لعمليات جراحية.

ويستعد نجم الأكشن البريطاني "جيسون ستاثم" لمشروع سينمائي جديد، يتعاون به مع صديقة المقرب النجم سيلفستر ستالون.

ووفق "ديد لاين"، المشروع السينمائي الجديد، سيكون فيلم بعنوان Levon’s Trade، سيكون من إخراج المخرج "ديفيد آيار".

وستكون مهمة سيلفستر ستالون في الفيلم، أنه سيكون كاتبًا للسيناريو والنص السينمائي، وهو الأمر الذي عرف بموهبته به، كما سبق له كتابة أعمال مثل سلسلة "روكي".

تعويض الاخفاق

ويأتي هذ التعاون بعد أن سبق وحصل الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام Expend4bles للنجم سيلفستر ستالون على انتقادات لاذعة من النقاد قبل طرحه بصالات العرض.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تناول النقاد الفيلم بانتقادات كبيرة، بشرت بتحقيقه لمستوى منخفض من الإيرادات عند طرحه للعرض رسميًا، وهو ما حدث بالفعل، ما أدى لعدم استمرار الفيلم لفترة طويلة بصالات العرض.

عودة Cliffhanger

و يشارك النجم الكبير سيلفستر ستالون في بطولة نسخة يعاد انتاجها من فيلمه الذي طرح في تسعينيات القرن الماضي بعنوان Cliffhanger.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مشاركة ستالون في الفيلم الجديد، ستشمل مساهمته ضمن فريق الإنتاج للفيلم إلى جانب تجسيده لأحد الأدوار الرئيسية.

وهذه النسخة المعاد إنتاجها من فيلم ستكون من إنتاج وتوزيع شركة أمازون، التي ستعرض الفيلم عبر منصتها للفيديوهات.