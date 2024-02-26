نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ONE" تعلن عرضها مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة ONE عن استعدادها لعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من بطولة الفنان أحمد مكي ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

قناة عرض مسلسل “الكبير أوي” الجزء الثامن

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة ON عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البوسترات الدعائية الخاصة بالمسلسل، وكتبت عليها: "الكبير في الجزء الثامن مفاجآته حلوة وكتير.. استنوا مسلسل الكبير أوي 8 فقط وحصريا على ON في رمضان شهر الفرحة".

تفاصيل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن يشهد أحداث مثيرة هذا العام، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي، وذلك بعد النجاح الذي حققه على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضاني، وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، إذ تستمر مغامرات الكبير وجوني وحزلقوم بأفكار جديدة.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.



بوستر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وفي نفس السياق كانت منصة WATCH IT الرقمية قد قامت بطرح البوستر الرسمي لـ مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

وظهر أحمد مكي على بوستر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بشخصياته الشهيرة "الكبير وجوني وحزلقوم"،ومن المقرر أن يشهد الجزء الثامن من العمل أحداث عديدة وتشويقية، ويشهد أيضًا ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل.

حريق لوكيشن مسلسل الكبير أوي

يشار إلى إنه منذ قد اندلع حريق هائل في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي، وقال مصدر في تصريحات صحفية "إن الحريق حدث بشكل مفاجئ، وحدث تحديدًا في الفيلا والمزرعة التي يصور فيهما أحمد مكي وصُناع الجزء الثامن المسلسل.وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، و4 سيارات مطافي، دون مُصابين أو خسائر بشرية".