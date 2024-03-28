نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد: 'مبحترمش المغرور ومتوقعتش نجاح مسلسل أشغال شقة عند الطبقة الشعبية' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان هشام ماجد على اصابة البعض بالغرور بعد حدوث نقلة نجاح في حياته قائلًا: "انا مش مغرور الحمدلله، ومتأكد جدًا اني مش مغرور، بس فيه ناس بتتغر وتتغير بعد الشهرة، والشهرة بتجنن، انك تبقى محدش يعرفك وتعمل عمل يدغدغ الدنيا، وتلاقي كل الناس بتتكلم عليك، أو يبقى مش معاك فلوس وتلاقي فجأة الناس بتعرض عليك فلوس كتيير، ودي نقلة في الحياة تجننك".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "شوفت ناس بـ تتجنن من الشهرة عشان مش سوية، والخضة دي بتخليه يتجنن، ومبحترمهمش، عشان بين يوم وليلة ربنا اداله نعمة زيادة، فا تنسى الناس وتنسى صحابك، ومحدش عمل معايا كده لان محدش يقدر يتكبر عليا، ومش مشاهير بس فيه ناس عادية بتتغير، وان شاء الله مش هتغير، انا متوقعتش المسلسل يوصل للطبقة الشعبية، كنت حاسه كلاس اكتر، ولمس مع الستات عشان الموضوع ده بالنسبالهم متعب شوية".

تفاصيل برنامج “أسرار”



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.