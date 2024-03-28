حسن الصباح يستغل قتله لابنه للترويج لنفسه .. احداث الحلقة 17 ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 11:33 صباحاً - تطورت أحداث الحلقة 17 من مسلسل «الحشاشين» المشارك ضمن السباق الرمضاني 2024 فقرر «حسن الصباح -كريم عبد العزيز» الكشف عن نفسه لأتباعه في قلعة ألموت معلنا استغلاله لقتل ابنه للترويج لنفسه وعن حبه للحقيقة والحق والتي أهلته لأن يكون صاحب مفتاح الجنة.

وفي خطابه لأتباعه وموريديه ذكر حسن الصباح أنه من أجل الحق قتل ابنه الأكبر الحسين وجلد صديقه «زيد بن سيحون- أحمد عيد» وأرسل مساعده «برزك أميد - سامي الشيخ» إلى الموت

وبسبب تنفيذه للحق حتى على اقرب الناس إليه أصبح هو الحق وصاحب مفتاح الجنة يحدد من يستحق دخولها وإذا أردت الدخول إلى الجنة عليك تنفيذ أوامر حسن الصباح مستغلا بذلك حكمه على ابنه بالقتل في الترويج لقدراته ولحبه للحق ولتثبيت إيمان التابعين له في فترة حصار السلطان السلجوقي «بركياروق- عمر الشناوي» للقلعة.



مواعيد العرض

ومن المقرر أن تعرض حلقات مسلسل «الحشاشين» على مدار شهر يوميا على قناة dmc في تمام الساعة 9 مساء والساعة 11 على dmc دراما.

أبطال المسلسل

مسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب ونيقولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونور إيهاب من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل والذي يتناول حقبة تاريخية تعود للقرن الـ 11 حول قصة أعنف جماعة في العالم والمسؤولة عن كثير من عمليات الاغتيال جماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح.