نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ختام "أنا المبدع".. قصر ثقافة طنطا يكرم العديد من المواهب الفنية بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس، حفل تكريم لعدد من المواهب الفنية بمحافظة الغربية، وذلك وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة، حيث شهد قصر ثقافة طنطا توافد العديد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني بالمحافظة لمتابعة ختام مسابقة "أنا المبدع" في مجالات الغناء، والشعر، والرسم، والموسيقى، وفنون الخط العربي.

حفل تكريم مواهب الغربية

بدأت فعاليات الحفل بعزف للنشيد الوطني، فيما تحدث الشاعر مصطفى منصور، رئيس نادي أدب طنطا السابق، مثمنا دور قصور الثقافة في السعي الجاد نحو اكتشاف المواهب الصغيرة والشابة، والعمل على تنميتها وتطويرها داخل المواقع الثقافية وتقديمها للجمهور وتشجيعهم من خلال إقامة حفلات التكريم، كما قدم الشاعر وحيد غنيم عددًا من القصائد الوطنية.

مسابقة أنا المبدع

من جانبها، قدمت نجلاء نصر، مديرة قصر ثقافة طنطا التهنئة للفائزين في مسابقة "أنا المبدع"، وأوضحت أن المسابقة قد أكدت على أن محافظة الغربية كانت ولا تزال تمتلك العديد من المواهب في جميع المجالات الأدبية والفنية، لافتة إلى أن الفن والأدب هما خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب والتطرف، فيما قدمت مواهب الغربية باقة من الأغاني والقصائد والموسيقى خلال فقرة مخصصة لاكتشاف المواهب.

عرض فني لفرقة الغربية للفنون الشعبية

اختتم الحفل المنفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بعرض فني لفرقة الغربية للفنون الشعبية بقيادة المدرب رامي جوهر، والتي قدمت فاصلًا منوعًا من استعراضات التنورة والمزمار البلدي، قبل أن تقدم شهادات التكريم والتميز لعدد من المواهب، من جانب مديرة القصر، والفنان حامد فرج، خبير الخط العربي.