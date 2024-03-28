نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. جيهان الشماشرجي تطلب الزواج من ياسر جلال والآخير يرد ؟! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الثالثة في مسلسل جودر كبر جودر الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال ولا يزال يرتدي الحرز والحجاب الذي طالب الشيخ عبدالله والدته بارتدائه له عندما يكبر بدلا من الحلق الذهب ليكون حصنا له وحماية من الشمعيون برئاسة شواهي “ نور” حتى تستطيع الحصول على الكنز الخاص بالشمندر لحكم العالم.

يعيش ياسر جلال قصة حب مع شروق التي تؤدي دوررها الفنانة جيهان الشماشرجي، وتطلب منه أن يتزوجها لكنه يرفض بسبب رغبة أبيه في زواج أشقائه الأكبر منه.



مواعيد عرض مسلسل جودر والقنوات الناقلة



يتم عرض مسلسل جودر على عدة قنوات فضائية في رمضان 2024 وهي:.

قناة أون أي في تمام الساعة 7.30 مساءً

و الإعادة الأولى لمسلسل جودر على قناة أون اي دراما في الساعة 10 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 6.05 مساءً.

كما يذاع مسلسل جودر على قناة أبوظبي الساعة 10 مساءً والإعادة في الساعة 11.5 صباحًا.