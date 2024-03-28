مسلسل جودر الحلقة 3.. قصة حب تجمع ياسر جلال وجيهان الشماشرجي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الثالثة مسلسل جودر بقيام حفل في قصر شهريار وقامت كارمن سليمان بالغناء وتحدث شهريار إلى شهرزاد وأخبرها بإن تلك الحدوتة يجب أن تنتهي الليلة ووافقت شهرزاد.

وبدأت الحدوتة بذهاب فاطمة إلى عم عبد الله بسبب الحلق الذي وجدته في أذنه حتى يخبرها بما يحدث ويخبرها بأن هناك من يترصد لجودر من قبل ولادته وهي عيون شر، وأن الحلق الذهب في أذنه هو حرز بإسم الله الحفيظ ليحفظ جودر من أي شر، وأن ما دام الحلق في أذنه سيبقى بخير، كما أنه سيأتي له بحجاب ولكن عندما يكبر في العمر، محذرًا أن يتم العبث بالحلق، وألا يعرف أحدا بما تحدثوا به.

ويكبر جودر ويقف في محل الأقشمة الخاص بهم وتأتي سيدة من أجل الشراء منه، ويقع في حب شروق "جيهان الشماشرجي"، ويتفقان على الزاوج بعدما عن أخبرته بإستيائها من طول فترة ارتباطهما، وأن تخطى سن الـ 30 عام وأخبرها أن والده سيذهب لوالدتها لخطبتها له، ويظهر سالم "وليد فواز"، وهو يسرق النقود من محل والدهم قبل عودة جودر بعدما طلب من الصبي أن يحضر له قهوة.

ويدخل شومان العنتيل "أحمد كشك" ورجاله السوق ويعترض طريق شروق ويتشاجر معه رجل ويضربه أحمد كشك على رأسه وتصفعه شروق على وجهه ويأتي جودر ويتشاجر معه ويضرب كل منهما الآخر، وتسقط منه القلادة التي بالحجاب، الذي وضعه على رأسه الشيخ عبد الله الحطاب.

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.