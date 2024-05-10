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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الحين (0-0) مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي - رابط سريع جودة HD

شاهد الحين (0-0) مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي - رابط سريع جودة HD.. يشهد عشاق الدوري السعودي مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي وفريق الاتفاق، الذان يتواجهان اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة» معقل العميد.

شاهد الحين (0-0) مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي - رابط سريع جودة HD

ويدخل العميد مباراة اليوم أمام الاتفاق، وهو في جعبته 50 نقطة من 30 مباراة، خاضهم العميد في المسابقة حتى الآن يحتل بهم المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بواقع 15 انتصار و5 تعادلات، وتلقى «حامل اللقب» الهزيمة في 10 مباريات.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على الاتحاد اليوم، وهو يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 41 نقطة من 30 مباراة، بواقع 10 انتصارات و11 تعادل، وتلقت كتيبة جيرارد الهزيمة في 9 مباريات.

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، في الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والاتفاق على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وخصصت القناة كلا من SSC SPORT 1 SD وSSC SPORT 1 HD لمشاهدة المباراة بتعليق كل من عبد الله الغامدي، وفهد عريشي.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الاتفاق في الدوري السعودي اليوم

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد مباراة بتشكيل مكون من الآتي: