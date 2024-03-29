نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عبد المغني ينتقم من محمد عبد العظيم.. أحداث الحلقة 18 من "بـ100 راجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة 18 من مسلسل بـ100 راجل تطورات جديدة فى الأحداث، حيث يذهاب مهران لزوجته دودي

وتهديدها أن تحضر له عبد الله وتعلم ما علاقته بـ صقر أو سيقتلها لتخبره أنها لن ترى عبد الله مرة أخرى ليخبرها أن تجد طريقة للوصول له، ويطلب منها أن لا تخبر أحد أنه جاء لها.

تقابل لبنى طليقها عبد الله ليخبرها أن عباس لو علم أنها من جعلت سوزي تهرب سيقتلها لتسأله لبني عن ماذا يريد ليطلب منها أن تجعل عباس يثق في ابنه علام ويظل عباس في موقف السيارات وأعطاها أموال.



أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.



مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحاً، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

