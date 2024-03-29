"20 فيلما روائيا في 5 أشهر".. شريف حلمي يكشف عن مشروعه "مستقبلنا السينمائي" (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي عن عدم مشاركته في أعمال مع أحمد السقا: العيب فيه

كشف الفنان شريف حلمي، عن مشروعه الذي يحمل عنوان "مستقبلنا السينمائي"، لافتا إلى أنه يتضمن ورش فنية في الإخراج والتمثيل والسيناريو للسينما لكتابة 20 فيلما روائيا قصيرا في فترة زمنية لا تتعدى 5 أشهر.

فيديو - "20 فيلما روائيا في 5 أشهر".. شريف حلمي يكشف عن مشروعه "مستقبلنا السينمائي"

وتابع الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لاحظت ظهور عدد كبير من المواهب الشابة بعد ثورة 25 يناير فقررت جمع تلك المواهب الشابة تحت مظلة مشروع سينمائي حقيقي، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة آنذاك رحب بفكرة المشروع ودعمني وتم إبرام اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الثقافية للسماح لي باستخدام سينما الهناجر ومركز الإبداع وبدأنا في تدشين الورش المختلفة.

وأوضح الفنان شريف حلمي، أننا كتبنا 20 فيلما، بينهم 4 عن الطفولة و4 عن الشباب و4 عن كيفية مواجهة الإرهاب و4 عن تصوراتهم للأشياء الجديدة، موضحا أن المشروع توقف بعد رحيل الدكتور جابر عصفور، وعدم تحمس الدكتور حلمي النمنم.