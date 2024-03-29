"انبهروا برقصي".. وفاء مكي تروي كواليس دورها في فيلم ضد الحكومة (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - فصلت بدل الرقص على حسابي.. وفاء مكي تكشف كواليس دورها في "ضد الحكومة"

روت الفنانة وفاء مكي، تفاصيل تجسيدها دور الراقصة في فيلم ضد الحكومة، بطولة الفنان الراحل أحمد زكي.

فيديو - فصلت بدل الرقص على حسابي.. وفاء مكي تكشف كواليس دورها في "ضد الحكومة"

وقالت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، كانت خائفة من المشاركة في فيلم ضد الحكومة بعد نجاحي في فيلم الراية البيضاء ومسلسل ذئاب الجبل، وذهبت للأستاذ عاطف الطيب فقالي لي:" إنتي في أيدي أمينة".

وأكدت الفنانة وفاء مكي: "روحت فصلت بدل الرقص على حسابي، ونجوم العمل انبهروا برقصي".