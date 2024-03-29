وفاء مكي: ريهام حجاج موهوبة وتواجه حملات ممنهجة من أعداء النجاح (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - فصلت بدل الرقص على حسابي.. وفاء مكي تكشف كواليس دورها في "ضد الحكومة"

قالت الفنانة وفاء مكي، إن الفنانة ريهام حجاج تتعرض إلى حملات ممنهجة ومرتبة رغم أنها فنانة موهوبة أنا من عشاقها على المستوى الشخصي.

فيديو.. وفاء مكي: ريهام حجاج موهوبة وتواجه حملات ممنهجة من أعداء النجاح

وتابعت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، ريهام حجاج تجسد دور كوميدي مركب في دارما رمضان الموسم الحالي 2024 وهو دور صعب جدا، وتقدما أداءَ جيدا، بينما الفنانة ياسمين صبري تحتاج إلى مزيد من التدريب والعمل معقبة: "مفروض تشتغل على نفسها أكتر".

وتراجعت الفنانة وفاء مكي، عن تصريحاتها بشأن رفضها التمثيل مع الفنان محمد رمضان في فيلم "ع الزيرو".

وأضافت: أول مرة أشوف التصريح ده ومعرفش إيه ع الزيرو ده ومفيش حاجة اتعرضت عليا وأول مرة أسمع اسم الفيلم ده".