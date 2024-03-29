وفاء مكي: ميار الببلاوي اتصلت بهند عاكف دوت الخليج وقالت لها ضميري تاعبني (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - وفاء مكي: ميار الببلاوي اتصلت بهند عاكف دوت الخليج وقالت لها ضميري تاعبني

قال الفنانة وفاء مكي، إن الفنانة ميار الببلاوي رفضت الإدلاء بشهادتها في قضية تعذيب الخامتين لأنها تعرضت للتهديد بقتل نجلها وسافرت حتى انتهت القضية وأسدل الستار عليها.

فيديو.. وفاء مكي: ميار الببلاوي اتصلت بهند عاكف دوت الخليج وقالت لها ضميري تاعبني

وكذبت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، تصريحات الفنانة ميار الببلاوي بشأن طلبها الإدلاء بشهادتها وتبرأتها في القضية، قائلة: ميار جريت وراء هند عاكف واتصلت بها الساعة 3 دوت الخليج وقالت لها ضميري تاعبني وأنا بعمل عملية".

كما أكدت الفنانة وفاء مكي: "من 23 سنة ميار بعتتلي جواب نصبه "دليل براءتك معايا" والجواب عندي، موضحة أن أهل الخادمتين تنازلوا عن القضية ومسجل".