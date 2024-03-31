نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 5.. ياسمين رئيس تقترح خطة على ياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الخامسة مسلسل جودر برفع شهرزاد "ياسمين رئيس" الخنجر الذي أعطته لها أختها دنيازاد على شهريار وهو نائم، ولكنها تراجعت عن فكرة قتله، وينفعل شهريار ينفعل على الوزير قمر الزمان الذي لا يستطيع إيجاد حل هو وباقي الوزراء للهجوم الذي حدث على المملكة بقتل جنود الحدود، وإنها لم تكن تلك المرة الأولى التي حدث بها ذلك.

وذهبت شهرزاد إلى الديوان لرؤية شهريار توجهت لتستمع لحديث شهريار عن مشكلة الجنود، وتذهب له محضرة له شراب، وتخبره أنها لديها حل لذلك واقترحت عليه أن يقوم بعمل خدعة حتى يستطيع من خلالها معرفة الشخص الذي يقوم بفعل ذلك، بصنع ألواح خشبية على هيئة جنود في أبراج المراقبة لتمويه الأعداء، وصنع أبراج مراقبة أخرى خشبية متحركة على عجل.

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.