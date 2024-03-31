نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يبدع في تترات مسلسلات رمضان 2024.. فماذا قال عن "جودر"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر عزيز الشافعي أحد أبرز الموسيقيين والملحنين في الوطن العربي، وقد استطاع أن يحقق نجاحًا باهرًا في تلحين تترات مسلسلات رمضان وإعلاناتها التي تصدرت التريند العالمي.

وشارك الشافعي، جمهوره تتر مسلسل “جودر” من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

وأرفق بتعليق قال فيه: "تتر مسلسل جودر للنجم ياسر جلال، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي".



وأضاف: "الفواصل الموسيقية اللحنية داخل المسلسل ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكسينج أسامة الهندي، تنفيذ وتريات سعيد كمال، كولة نادر الشاعر، عود وبوزوكي هشام عصام".

نبذة عن الشافعي

يتميز الشافعي بقدرته على تجسيد جو المسلسل أو الإعلان من خلال الموسيقى التي يلحنها، حيث ينتقل من الحزن إلى الفرح ومن التراثي إلى الحديث بمهارة فائقة.

وتعاون الشافعي، خلال مسيرته أيضًا مع عدد من الفنانين المشهورين، مثل المطربة اللبنانية إليسا والنجم عمرو دياب،حسين الجسمي،أحمد عز، أنغام، محمد رمضان، روبي، دينا الشربيني، يسرا، شيرين، محمد فراج، أمير كرارة، ريهام حجاج وغيرهم من النجوم مما سهم في جعل تترات المسلسلات والإعلانات التي يلحنها لا تنسى.

تأثير الشافعي في رمضان

وحظي عزيز الشافعي بشعبية كبيرة في شهر رمضان، حيث يعتبر تترات المسلسلات والإعلانات جزءًا لا يتجزأ من تجربة المشاهدين، وتميزت أعماله بالقدرة على خلق تواصل فوري مع الجمهور، حيث يتفاعل الناس مع الموسيقى التي يلحنها ويترقبون ظهورها في كل حلقة من المسلسل المفضل لديهم.