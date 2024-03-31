نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيد ابن سيحون يطلب الزواج من إلينار.. الحلقة 20 من "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الحلقة العشرون من “الحشاشين” بـ طلب زيد بن سيحون الزواج من إلينار المسؤولة عن الحوريات، ويرفض حسن الصباح ذلك لأنها مسؤولة عن الحوريات، قائلًا: “عايز تهدم نظام اتعمل بعناية في قلعة آلموت، طلبك مرفوض والمفروض إنك عارف الإجابة، لكن الغريب إنك بتسأل”.

ويلح زيد ابن سيحون على حسن الصباح حول رغبته في الزواج ليرد الصباح عليه قائلًا: "زيد رغباتك كترت، وكلها لا تليق بداعية مؤمن فخد بالك مني واحذرني”.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.