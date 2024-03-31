التراث الشعبي بصوت ”فاطمة عادل” فى الليلة ١٣ لـ ”هل هلالك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 11:33 صباحاً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وضمن فعاليات الليلة الثالثة عشرة من برنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، اقيم حفلاً فنيًا للفنانة فاطمة عادل وفرقتها الموسيقية، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغاني التراث الشعبي منها "والله ما طلعت شمس، دقة ع الراس طبول، اليوستفندي، سلم علي، من فوق شواشي الذرة، حبك شمعة، السيرة، أم إسماعيل"، كما تم تقديم عرض العرائس أوبريت "الليلة الكبيرة"، أشعار صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، وإخراج صلاح السقا، كما اقيمت ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، لتنمية مهارات الاطفال من زائري البرنانج على الرسم والأشغال الفنية.

يذكر أن برنامج "هل هلالك" يقدم سمجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر البرنامج "هل هلالك" حتى الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان .