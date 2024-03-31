فيلم Godzilla x Kong: The New Empire  حقق افتتاحية إيجابية بشباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفيلم الجديد المطروح ضمن عالم أفلام جودزيلا، Godzilla x Kong: The New Empire في تحقيق إيرادات إيجابية على مستوى شباك التذاكر الأمريكي.

ووفق ديد لاين، الفيلم نجح حتى الآن في حصد 75 مليون دولار في أسبوعه الأول بالسينمات، مع استمرار في المركز الثاني على مستوى إيرادات أفلام جودزيلا.

وضمن أفلام السلاسل أيضًا، تستكمل واحدة من أشهر سلاسل أفلام الرعب في هوليوود، بجزء جديد، وهي سلسلة أفلام "طرد الأرواح" أو The Exorcist.

هذا الجزء الجديد يطرح بعنوان The Exorcist: Believer، ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي تشارك في بطولته "إيلين بورستين".

وقرر رسميًا طرح الفيلم للعرض بتاريخ 13 من شهر أكتوبر المقبل، بعد 50 عام من طرح الجزء الأول من السلسلة عام 1973.

إعلانات ترويجية جديدة

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل The Witcher، الذي يعود في موسمه الثالث للعرض عبر نتفليكس بدايةً من 27 يوليو المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي المطول للمسلسل الناجح، في موسمه الثالث الذي سيكون الأخير لهنري كافيل.

بديل هنري كافيل

و فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.