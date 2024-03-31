بعد ظهورها مع عمرو أديب.. يسرا تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة يسرا محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد ظهورها في برنامج "بودكاست "الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشه Mbc.

تصريحات يسرا

وقالت يسرا خلال اللقاء أنها تخاف كثيرًا من الأحلام التي تراها في منامها لأنها تتحقق بالفعل في حياتها، مُعلقة: "أنا بخاف جدًامن أحلامي لأنها بتتحقق، وفي إحدى المرات حلمت اني في المحكمة وبعدين لقيت شخص حقيقي غرق".

كما كشفت يسرا عن كواليس أغنية “3 دقات” التي قدمتها مع المطرب أبو، والتي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، قاائلة:" لقيت ناس بتكلمنى عن إني أعمل أغنية مع المطرب أبو فأنا لا أعرفه، فهو طلب إني أقابله فقلت له ليس لدي وقت غير ثلاثة ساعات حد يجيلي عربية تاخذني وترجعني".

وأكدت أنها أعجبت بالأغنية عندما استمعت إليها في الاستوديو، مُعلقة:" ذهبت إلى الاستديو وسمعت الأغنية وعجبتني وغنيتها،وصورتها بيومين وقولت لأبو لو صوتي حلو حطه ولو وحش بلاش الأغنية، فرد عليا انتي عارفة مين اللي كاتب الأغنية؟ تامر حبيب ".



وأضافت:" فورًا أخبرت تامر حبيب بغنائي للأغنية فلم يصدق فقلت له ممكن تضع طبل ومزيكا على الأغنية فوافق عليها ".



وأشارت يسرا أنها لم تصدق حينها النجاح الكبير الذي حققته الأغنية، مُعلقة:" أخبر تامر حبيب نجيب ساويرس بإني غنيت الأغنية فتفاجئ وطلب إننا نصور الأغنية، فلم أصدق نجاح الأغنية وتخطيها حاجز المليار مشاهدة ".



أحداث فيلم ليلة العيد



يذكر أن آخر أعمال يسرا فيلم ليلة العيد وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة على النيل، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها.

تفاصيل شخصية يسرا في فيلم ليلة العيد



جسدت الفنانة يسرا في أحداث فيلم ليلة العيد شخصية عزيزة، مراكبية، متزوجة من سيد رجب، القعيد الذي يهاجم زوجته ويعترضها دائمًا بالضرب، لدرجة أن نجله يقف أمامه في أحد المشاهد ويعنفه ويهدده بعدم ضرب زوجته مرة أخرى، وتحاول عزيزة أن تستمع لكل مشاكل الفتيات في الجزيرة وتدفعهن للهروب منها في النهاية تاركات أزواجهن وأهاليهن بسبب الضغوط التي تعرضن لها.