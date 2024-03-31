نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العتاولة" يتصدر قائمة منصة "شاهد" على مستوي العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع مسلسل العتاولة أن يتصدر قائمة منصة "شاهد" لشهر مارس على مستوي العالم، وذلك بعد تفوقه على العديد من المسلسلات العربية والتركية أيضًا بـ134 نقطة.

فيما اكتسح المسلسل أيضًا خلال الفترة الماضية وحقق أرقامًا قوية على موقع التيك توك وصلت إلى ٥١٥ مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ ١٥ يوم في شهر رمضان.

أغاني مسلسل العتاولة

وتم طرح بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنهم الأغنية الدعائية للمسلسل والتي غناها أبطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضًا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

فريق عمل مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.