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حسن الرداد يحتفل بزوجته إيمي سمير غانم على طريقته الخاصة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يحتفل بزوجته إيمي سمير غانم على طريقته الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان حسن الرداد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تجمعه بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير لتهئنتها بمناسبة عيد ميلادها قائلًا: "كل سنه وانتي طيبة يا  ألذ واخف دم فى مصر كلها، عقبال مليون سنه و دايما سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتى." 

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حسن الرداد  و ايمي  سمير غانم 
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حسن الرداد  و ايمي  سمير غانم 
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حسن الرداد  و ايمي  سمير غانم 

أحدث  أعمال  حسن الرداد 

من جانب  آخر  يشارك الفنان حسن الرداد في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “ محارب ” والذي تم ترويجه قبل رمضان بفيديوهات دعائية تجمع بين أبطال العمل  و ذلك بسبب نسيان حسن الرداد ذكر بعض من الفنانين والمنتج أحمد  السبكي ليستكملوا الترويج بأغنية حسن الرداد “ محارب ” وذكر صُناع وأبطال  المسلسل.

أبطال مسلسل “ محارب " 

شارك في بطولة مسلسل “ محارب ” الفنان حسن الرداد والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة منة فضالي والفنان حسن عيد والفنان أحمد  زاهر والفنانة ملك أحمد  زاهر  و الفنان محمد الليثي وعدد آخر  من الفنانين والفنانات.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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