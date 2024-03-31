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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يحتفل بزوجته إيمي سمير غانم على طريقته الخاصة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان حسن الرداد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تجمعه بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير لتهئنتها بمناسبة عيد ميلادها قائلًا: "كل سنه وانتي طيبة يا ألذ واخف دم فى مصر كلها، عقبال مليون سنه و دايما سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتى."
أحدث أعمال حسن الرداد
من جانب آخر يشارك الفنان حسن الرداد في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “ محارب ” والذي تم ترويجه قبل رمضان بفيديوهات دعائية تجمع بين أبطال العمل و ذلك بسبب نسيان حسن الرداد ذكر بعض من الفنانين والمنتج أحمد السبكي ليستكملوا الترويج بأغنية حسن الرداد “ محارب ” وذكر صُناع وأبطال المسلسل.
أبطال مسلسل “ محارب "
شارك في بطولة مسلسل “ محارب ” الفنان حسن الرداد والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة منة فضالي والفنان حسن عيد والفنان أحمد زاهر والفنانة ملك أحمد زاهر و الفنان محمد الليثي وعدد آخر من الفنانين والفنانات.