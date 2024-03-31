نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يحتفل بزوجته إيمي سمير غانم على طريقته الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان حسن الرداد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تجمعه بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير لتهئنتها بمناسبة عيد ميلادها قائلًا: "كل سنه وانتي طيبة يا ألذ واخف دم فى مصر كلها، عقبال مليون سنه و دايما سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتى."

حسن الرداد و ايمي سمير غانم

حسن الرداد و ايمي سمير غانم

حسن الرداد و ايمي سمير غانم

أحدث أعمال حسن الرداد

من جانب آخر يشارك الفنان حسن الرداد في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “ محارب ” والذي تم ترويجه قبل رمضان بفيديوهات دعائية تجمع بين أبطال العمل و ذلك بسبب نسيان حسن الرداد ذكر بعض من الفنانين والمنتج أحمد السبكي ليستكملوا الترويج بأغنية حسن الرداد “ محارب ” وذكر صُناع وأبطال المسلسل.

أبطال مسلسل “ محارب "

شارك في بطولة مسلسل “ محارب ” الفنان حسن الرداد والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة منة فضالي والفنان حسن عيد والفنان أحمد زاهر والفنانة ملك أحمد زاهر و الفنان محمد الليثي وعدد آخر من الفنانين والفنانات.