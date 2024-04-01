نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطف مصطفى شعبان ومحاولة قتل قلاش.. ملخص الحلقة 21 من "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "المعلم" لـ مصطفي شعبان المذاع حصري على قناة الحياة وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل "المعلم" لـ مصطفي شعبان

وتتضمنت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "المعلم" وصول المعلم مصطفى شعبان بشحنة الأسماك إلى سوق السمك وتعاونه مع الشرطة للقبض على تجار المخدرات.

ورغم محاولة الشرطة القبض عليهم، إلا أن المخدرات اختفت، مما دفع الجنتل لاستجواب مصطفى شعبان دون جدوى.

وتتوالى المشاهد مع محاولات الجنتل لاكتشاف مكان المخدرات وتورط العديد من الشخصيات في المسلسل في هذه الأحداث المثيرة، التي تنتهي بمشهد مشوق بين عم شداد والمعلم بشر، وقال عمه لبشر: "للي سترته الأيام هيفضحه قلاش لأنه صحي وفاق، هو في المستشفى وبيموت وإحنا عايزين نقصر سكته، وأنا عايزك تقتله، أنا لو بصحتي كان زماني قتله من زمان، قلاش لازم يموت"، وتسمعهم زمزم لتسقط مغشية عليها وتنتهي الحلقة.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحًا، إعادة ثانية: 6:45 صباحًا، إعادة ثالثة: 10:30 صباحًا، إعادة رابعة: 4:30 مساء.