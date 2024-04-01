نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أبرز تصريحات نادية شكري عن دورها في مسلسل "جودر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نادية شكري محرك البحث "جوجل "بالسعودية، وذلك بعد تصريحاتها عن دورها في مسلسل “جودر”، مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة".

أبرز تصريحات نادية شكري

قالت الفنانة نادية شكري، أنها كانت تتوقع نجاح مسلسل “جودر”، ولكن ليس بهذا الشكل، مُعلقة: "أحترام المخرج إسلام خيري والنجم ياسر جلال في المقابلة بتاعتهم وإحساسك أنك داخل على ناس تقديرك وحبك مع كل حد في المكان ويحسسك بالراحة وقيمتك وده خلاني أمثل وأنا رافعه أيدي".

وأوضحت نادية شكري أن شخصيتها بالعمل صعبة جدًا، وأن الجمهور أعتقد أنها صلعاء في الحقيقة، مُضيفة: "قابلت ناس حسستني الدنيا بخير وناس زمان في منهم دلوقتي والدور كان صعب وفي ناس علقت وافتكروا أني صلعة ولكن هي متركبة بعبقرية واللبس وكل حاجة في المسلسل معمولة بدقة".

قصة مسلسل جودر

وفي سياق آخر تشارك الفنانة نادية شكري في مسلسل جودر الذي تدور أحداثه لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.



مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.