نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء قمر: "اللي بيتعرض عليا مش في مستوى أعمالي.. والفنان يستغيث بالنقابة أحسن ما يطلع لايف لأنه قدوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة وفاء قمر، عن فترة اختفائها عن الوسط الفني، كما كشفت عن مصدر دخلها بعيدًا عن الفن.

وقالت وفاء قمر، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": مش فكرة اختفيت في الفن، أنا كنت واخدة فترة راحة وفي حاجات بتتعرض عليا مكنتش بنفس مستوى أعمالي وأنا مكنتش حابة أعمل أي حاجة وخلاص، والمخرجين والمنتجين الجداد مبيبقوش عارفين الفنانين اللي بقالهم فترة مبيشتغلوش وده تقصير منهم.

وتابعت: كل الأدوار اللي بترشح ليها بتكون من مخرجين اشتغلت معاهم قبل كده، ولكن مترشحتش ولا مرة من مخرجين جداد.

وعن مصدر دخلها بعد ابتعادها عن الوسط الفني لمدة عام، فعلقت وفاء قمر: أنا عندي بيزنس تاني خالص بعيد عن الفن ومش معتمدة على الفن ماديًا.

وفاء قمر تعلق على اتجاه الفنانين السوشيال ميديا

كما علقت وفاء قمر، على ظاهرة اتجاه الفنانين إلى السوشيال ميديا وبالتحديد موقع تيك توك، للتواجد بعد ابتعادهم عن الساحة الفنية، قائلة: الموضوع حرية شخصية وكل واحد له أسبابه، أنا مقدرش انتقد حد واقول ده صح وده غلط، ممكن كل واحدة له أسبابه في أنه يطلع لايف علشان الناس متنساهوش أو يستنى هدايا أو يبقى في عائد، كل واحد له ظروفه.

واستكملت: أنا مبحبش أن الفنانين يطلعوا يستغيثوا على السوشيال ميديا، أنا شخصيًا مش هعمل ده حتى لو بقالي فترة مبشتغلش، ومقدرش أقول ده.

وأضافت: أنا لو فكرت أعمل ده هعمله علشان يكون ليا تواصل مع الجمهور أو صحابي لأني بتفاجئ بيهم ومنعرفش حاجة عن بعض من زمان وبلاقيهم على لايف أو فيديو..

وعن دور النقابة في تشغيل الفنانيين: دكتور أشرف زكي مبيتأخرش على حد، ومفيش مشكلة أن الفنان يستغيث بنقابته احسن ما يستغيث على لايف، وأنا شايفة أن الفنان قدوة للناس حتى لو عنده مشاكل.

تفاصيل برنامج المنسي

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.

