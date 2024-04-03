نيللي كريم تحل مشاكل إنجي علي مع زوجها وظهور خاص للفنان فراس سعيد.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل " فراولة "

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل " فراولة " بطولة النجمة نيللي كريم بمشهد فلاش باك وهي طفلة تقابل علاء مرسي الذي يجسد دور ساحر يلاعب الأطفال وتسأله هل هناك سحر حقيقي وأجاب كل صدق:" لا يوجد سحر ولكن هذا صنعة أو خفة يد ".

غيرة علا رشدى من نيللي كريم

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل " فراولة " بانتقال " فراولة " لمنزلها الجديد واعترفت صديقتها "دينا " علا رشدى لها بسر أنها كانت تشعر بالغيرة منذ طفولتها لأنها كانت تلعب وتتحرك وهي على كرسي متحرك ولكنها كانت ترى أن ظروفهم واحدة من حيث نظرة الناس إليهم، ولكن الوضع اختلف بعد شهرة فراولة استطاعت ان تتخطى الفقر ونظرة ابنة البواب وقالت " دينا " لها أنها تحبها بشدة.

صراع صدقي صخر ونيللي كريم

ومازال الخلاف قائم بين " فراولة " والطبيب النفسي صدقي صخر حيث شاركت صورتها مع ابنته عبر حسابها بموقع " انستجرام " وهو لم يسيطر على غضبه وقرر أن ينشأ حساب عبر " انستجرام " ونشر فيديو مباشر له يتحدث عن " فراولة " وما تبيعه للناس من افكار وهمية ولكن لم يحقق الفيديو مشاهدات.

فراس سعيد يقترح على صدقي صخر حضور حفل لرجل أعمال شهير

وظهر الفنان فراس سعيد ضيف شرف في الحلقة وظهر كصديق صدقي صخر، وعرض عليه أن يأتي معه حفلة لرجل أعمال شهير حتى يتغير مزاجه وحالته النفسية.

نيللي كريم تنقذ إنجي علي

كما ظهرت الإعلامية إنجي علي في حفل رجل الأعمال الشهير الذي يجسده محمد سليمان وقدمت شكر كبير لكل " فراولة " التي ساعدتها في حل مشكلتها مع زوجها بسبب تعدد علاقته النسائية ولكن الحقيقة اوهمته نيللي كريم بأن اللعنة ستحل عليه إذا لم يسمع كلام زوجته بعد أن اعطتها الحجر الكريم.

نيللي كريم تكسب الرهان

وراهنت" فراولة " الطبيب النفسي صدقي صخر بأنها الأكثر حقيقة من علمه وأكدت أنها ستكتب الراهن بعد موافقة رجل الأعمال محمد سليمان بدفع مليون جنيه تبرع لجمعية خيرية وبالفعل وافق على التبرع.

حجاج عبدالعظيم يتسبب في إحراج نيللي كريم

وفي نهاية الحلقة ظهر حجاج عبد العظيم والد "فراولة " داخل شركتها مما تسبب في احراجها أمام زملائها.

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

