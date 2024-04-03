نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دياب لـ "إنرجي": وجود هاجر زوجتي نور لي كتير في حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان دياب، الكثير من تفاصيل حياته الشخصية وعن طبيعة الصور التي يفضل الحصول عليها وذلك خلال برنامج "ألبوم صور"، على راديو إنرجي 92.1، مع إيناس سلامة الشواف.



وقال دياب: "لا أحب التعديل في الصور كثيرًا، أحب أن يرآني الجمهور بشكل طبيعي ولذلك الكثير حين يقابلني يحس إني شبهه".

تصحيح صورة دياب أمام الآخرين



وعن محاولته تصحيح صورته أمام الآخرين، قال: "في حالة أن شخص قريب مني فهم غلط لا أحاول تصحيح الصورة التي وصلت له، لأنه يعرف شخصيتي جيدًا".



وتابع دياب: "أحكم على الأشخاص من خلال التعامل والعشرة معهم وليس من خلال موقف ثابت وأغلب الوقت أتوقع حسن النية".

دياب يكشف تفاصيل حياته الشخصية



وعن زوجته، قال: "هي شريكتي وأكثر شخص قادر يستوعبني وشايفة عيوبي كويس، وجود هاجر مراتي نور لي كتير في حياتي".



وعن مسح أشخاص من حياته، قال:" ينفع نعمل كروب ومسح لأشخاص مختلفة في حياتنا، وخلال السنين اللي فاتت اتصدمت في ناس كتيرة والآن مش موجودين في حياتي".



وأكمل دياب حديثه، قائلًا: "اعتذر في الكثير من المواقف في حالة فهمت الصورة أو الموقف غلط، وفي نفس الوقت أنا شخص عصبي ومندفع ولكن بسبب الخبرة والعمر اكتسبت صبر في التعامل مع الأمور وكل الزوايا للمواقف المختلفة".

حنين دياب للذكريات



وعن صور الطفولة والأبيض والأسود، قال: "على الرغم من أن الماضي عندي كان قاسي، بس أشعر بالحنين لوالدتي وبيتنا القديم في حي إمبابة وأحن ليهم واتمني لو عندى آلة زمن ترجعني ساعة أحضن الناس وارجع".



صور أحداث غزة

وبسؤاله عن الصور الخاصة بالأحداث في فلسطين وغزة، قال:" الصور والفيديوهات الموثقة فرقت كتير في توصيل المعلومة للغرب".