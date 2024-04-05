قبل عرض الحلقة 11.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل "دون سابق انذار"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد قناة DMC لعرض الحلقة العاشرة من مسلسل دون سابق إنذار بعد قليل، حيث يكون الموعد الأول لها في تمام الساعة6:15 مساءً عبر شبكة قنوات DMC.



مواعيد إعادة مسلسل دون سابق إنذار



ويكون موعد إعادة دون سابق إنذار في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.



آخر أعمال آسر ياسين



وعُرض لآسر ياسين مؤخرًا فيلم «شماريخ»، لأول مرة عالميًا، خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج «روائع عربية»، لينطلق عرضه بعدها في دول العالم العربي وعلى رأسها مصر في ديسمبر الماضي، لينافس في موسم أفلام رأسالسنة



فريق عمل الفيلم



ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت،لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.