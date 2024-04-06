"محدش يُملي عليا".. عنتر هلال: أوافق على كتابة أغاني لـ محمد رمضان بشروطي (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إنه على استعداد لكتابة أغاني للفنان محمد رمضان ولكن بشروطه ولن يقبل بأي تدخل أو تعديل على كتاباته معقبا: "أن محدش يملي عليا".

فيديو.. "محدش يُملي عليا".. عنتر هلال: أوافق على كتابة أغاني لـ محمد رمضان بشروطي

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر تعيش الآن أزهى عصور الدراما ولم تتحول إلى نحت أو تجارة والفن إذا لم يحقق مكسبا يصبح أعرجا لأن الفن يصنع للمتعة والاستثمار.

وتابع عنتر هلال، أنه عقد المقارنة بين تترات المسلسلات في الماضي والحاضر ظالمة لأن كل زمن له مفرداته وكواليسه المختلفة، وهناك العديد من التترات الحالية جيدة جدا والجمهور يرددها في الشارع، لافتا إلى أن زمن العندليب عبد الحليم حافظ غير الزمن الذي نحن فيه الآن.