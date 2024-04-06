الشاعر عنتر هلال: محمد منير نموذجا ومقياسا للفنان الناجح (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن الكينج محمد منير نموذج ومقياس للفنان الناجح، لافتا إلى أنه شخصية مميزة جدا ومتفردة.

فيديو.. الشاعر عنتر هلال: محمد منير نموذجا ومقياسا للفنان الناجح

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المطربة شيرين عبد الوهاب وأنغام وآمال ماهر لم يقدموا أي شيء جديد أو نقلة في المجال سواء على مستوى الأداء أو المزيكا، فهم حناجر فقط ولا يملكون شكلا غنائيا متفردا.

وتابع الشاعر عنتر هلال، أنه لا أمانع من كتابة أغاني للفنان محمد رمضان ولكن بشروطه ولن يقبل بأي تدخل أو تعديل على كتاباته معقبا: "أن محدش يملي عليا".