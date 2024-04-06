نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمين ومسلسل بعد السباق الرمضاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية حيث أنها تنتظر عرض العديد من أعمالها عقب السباق الرمضاني الحالي، حيث أنها تنتظر عرض فيلم لها مع الفنان هشام ماجد والمقرر طرحه في عيد الفطر المبارك، وأيضاً تنتظر عرض فيلم مع الفنان تامر حسني في عيد الأضحى المبارك، وتنتظر عرض مسلسل إقامة جبرية مع الفنان محمد الشرنوبي.

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية، مكون من 10 حلقات، من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.

تفاصيل فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

كما تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" المقرر طرحه في عيد الفطر المبارك، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد،والطفل جان رامز.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فاصل من اللحظات اللذيذة دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياةتعيسة،غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغيرحياتهما،وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.

تفاصيل فيلم "ري ستارت"

أعلن نجم الجيل تامر حسني عن بدء تحضيره فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ري ستارت" ويتعاون فيه نجم الجيل مع الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد ثروت ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.

ويعد فيلم "ري ستارت"، هو ثالث تعاون يجمع بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، حيث شاركته بطولة فيلم بحبك، الذي عُرض عام2022، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وأيضًا قدمها تامر حسني لأول مرة معه في مسلسل "فرق توقيت" الذي عرض عام 2014.

آخر أعمال هنا الزاهد

والجدير بالذكر ان اخر اعمال هنا الزاهد مؤخرًا هي مسرحية كازانوفل، الذي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي شاركها بطولتها كل من أحمد السعدني، محمد عبدالرحمن، ميرنا جميل، سامي مغاوري، إدوارد، ليلى عز العرب، وأحمد التهامي، ودارت أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، كما عُرض لها مؤخرًا فيلم مستر إكس، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب من بطولة أحمد فهمي، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد أنور، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف منهم عمرو يوسف، أكرم حسني، إلهام شاهين، أحمد فهيم، إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، وايضا مسلسل سيب وأنا أسيب، تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان، وشارك في العمل كل من أحمد السعدني، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، أية سماحة.