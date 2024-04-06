مصطفى شعبان لـ "حبر سري": أضع في اعتباري الأسر والمحجبات وفي جراءة لا تناسب شهر رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن الذي يفرض تحديد المشاهد الجريئة من عدمها هو الجمهور والجراءة تكون نسبية وهناك جراءة لا تناسب شهر رمضان وجراءة لا تناسب السينما، موضحا أن هناك مفردات ممكن تقال غير مناسبة لشهر رمضان وهذه الاعمال قد تعرض خارج الموسم الرمضاني.

وأضاف مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن المشاهد في رمضان يريد مشاهدة اعمال مسلية، قائلا: "الجمهور هو عايز حاجة مسلية ودرسنا في الاعلام إذا عرفت المستهلك تعرض، ومسلسل مزاج الخير مكنش في مفردات خارجة وكان في حالة جريئة وتجربة نجحت وكان لها ناسها".

وتابع: "مسلس مزاج الخير اتعمل وقتها في سنة 2012 و2013 كانت فيه متاهة وكان في غيامة وحصل لخبطة في المعاني عند الناس وبضع في اعتباري الأسر والمحجبات حتى في الافلام مفيش حاجة خارجة ومش ضد الحاجة الجريئة لو مناسبة للدراما".