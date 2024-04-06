نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهوره مع رامز جلال حسن شاكوش يتصدر منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم حسن شاكوش تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك بعد ظهوره هو وطليقته ريم في برنامج "رامز جاب من الآخر".

وقد شهدت الحلقة العديد من المشاهد أبرزها إنهيار ريم طارق عندما شاهدت شاكوش وقامت بكسر الكاميرا ورفضت استكمال الحلقة وخرجت بالقوة وقالت لـ "رامز": "مش هينفع، أنت كدا هتعملي مشكلة،، حرام عليك احنا عندنا مشاكل، أنت خليته يشتم فيا،، على جثتي إن أنت تكمل الحلقة" وفضلت "ريم" توجه ألفاظ وشتايم لـ رامز وحسن شاكوش، وعلى الجانب الآخر طلب شاكوش من رامز أن يكمل الحلقة مع شخص واحد منهم.

حسن شاكوش

أزمة حسن شاكوش وطليقته:

ويذكر أن الأزمة بدأت بين حسن شاكوش وزوجته بتحرير ريم طارق زوجة حسن شاكوش محضرًا ضد زوجها داخل أحد مراكز الشرطة بالجيزة، بعدما تعرضت للطرد والضرب وسرقة المنقولات والاستيلاء على إيصال أمانة وشبكتها، ما دفع جهات التحقيق لإحالته إلى النيابة العامة، وكشفت ريم عن تأخرها في البلاغ أملا في الصلح بينهما، إلا أنه بعث رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، وحررت على الفور محضرًا له اليوم وطلبت إثبات الحالة، وحُرر محضر بالواقعة.

حسن شاكوش

رد حسن شاكوش على اتهامات زوجته له، من خلال منشور شاركه على حسابه الشخصي على الفيس بوك، كتب: «مساء الفل عليكم جميعا، يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار، واحنا بنخاف على بنات الناس، واتربينا على كده، وحق الرد بيقول ان دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل أيه، يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما أنها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده كل اللي اقدر اقوله الحمد لله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد لله علي كل شئ».