نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. الكبير يحول الدوار إلى فندق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرون مسلسل الكبير أوي 8 بوقوف أيهم "شريف حسني" على باب الدوار يستقبل الأجانب الضيوف بعد أن قام الكبير بقلبه إلى فندق ويبدأ الأجانب بالتوافد على الدوار ويقف العترة يعطي تعليمات للأطفال لنزول حمام السباحة وينادي عليه هجرس ليخبر بأن ذلك لا يصح وتنزل واحدة من الأجانب وتجلس ويسألها العترة عن ملابسها ويطلب منها أن ترتدي شيء آخر وأكثر احترامًا ويأتي نفادي ويخبرهم بإنه سيدربهم على تمارين الصباح وينادي على إحدهما للارتباط بها وينادي عليه جوني ويخبره بأن ذلك يعد تحرش ويهدده.

ويقف سالم في الاستقبال ويتحدث إليه أحد الأجانب ويخبره بإنه يريد غرفة لفردين ولم يفهمه سالم ويأتي الكبير ويتحدث معه ويخبر الأجنبي الكبير إنه يريد غرفة لفردين ويطلب منه الكبير عقد الزواج ويخبره الأجنبي إنها ليست زوجته ويهدده الكبير ويوافق الأجنبي على أخذ غرفتين.

وتقف مربوحة تتحدث مع أحد النزلاء وتخبره بإنه لا يوجد فطور وأن له مواقيت معينة لتناوله وتذهب للكبير تتحدث معه ويعلق على ماترتديه مربوحة وتخبره بأن ذلك لإنها الشيف الخاص بالمكان.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.