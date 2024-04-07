نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر توجه رسالة لعائشة بن أحمد في آخر أيام تصويرها بمسلسل دون سابق إنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت نهال عنبر من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعها بعائشة بن أحمد معلقة:"زوجة ابني مروان الجميلة / عائشة بن أحمد القمر، نجمة مسلسل " دون سابق إنذار " ألف ألف مبرووك حبيبة قلبي على النجاح الكبير للمسلسل الحمدلله وإن شاءلله نكون مع بعض تاني في عمل كبير ناجح بإذن الله".



مواعيد إعادة مسلسل دون سابق إنذار

ويكون موعد إعادة دون سابق إنذار في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

أحدث أعمال نهال عنبر





كانت نهال عنبر تنتظر عرض مسلسلها الجديد عودة البارون الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآنموعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة وذلك يعود لشركة الإنتاج وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهيالشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقهالمغلق.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

والجدير بالذكر ان الفنانة عائشة بن أحمد قد حققت نجاحًا في الفترة الماضية من خلال المشاركة في حكاية روحي فيك، الحكاية الرابعة من مسلسل 55 مشكلة حب، حيث دارت أحداثها في إطار نفسي تشويقي، وشارك في بطولة حكاية روحي فيك إلى جانب عائشة بن أحمد، عدد من النجوم منهم نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسي، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والعمل من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي.

ونافست عائشة بن أحمد في الموسم الرمضاني الماضي 2023، في مسلسل مذكرات زوج، الذي شارك في بطولته كل من طارق لطفي، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، هناء الشوربجي، نهى عابدين، نادية رشاد، حازم إيهاب، وچلا هشام، والعمل مأخوذ عن كتاب مذكرات زوج لـ أحمد بهجت، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة أروما، وجسدت عائشة بن أحمد في المسلسل، شخصية مهندسة معمارية، كما تدخل في خلافات مع زوجها طارق لطفي خلال الأحداث.