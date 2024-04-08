ساندرا أوه تشارك في بطولة فيلم جديد من إنتاج Lionsgate

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت النجمة ساندرا اوه لابطال الفيلم الكوميدي الجديد Good Fortune، احدث انتاجات شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية Lionsgate.

ووفق ديد لاين، الفيلم ستشارك ساندرا أوه في بطولته النجم عزيز انصاري في دور البطولة الرئيسي.

أنجح أفلام Lionsgate

نجح الفيلم الجديد لكيلسي جرامر، الذي يطرح في إطار من الكوميدية الدينية بعنوان Jesus Revolution، في أن يصبح الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات بالنسبة لشركة الإنتاج Lionsgate منذ عام 2019.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن الفيلم، نجح في جمع 40 مليون دولر في يوم الافتتاحي، وهو الرقم الذي لم يحققه أي فيلم تابع لشركة Lionsgate في السنوات الماضية.

تفاصيل عن العمل

وفيلم ثورة يسوع ‏ هو فيلم أمريكي من إخراج جون إروين وبرنت ماكوركل، ويشارك في بطولته في الأدوار الرئيسية، جوناثان رومي، وكيلسي جرامر.

وجويل كورتني وآنا جريس بارلو وكيمبرلي ويليامز بيزلي، ونيكولاس شيريللو، في أدوار البطولة الرئيسية.