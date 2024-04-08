تامر حسنى يشارك فى إعداد وتوزيع وجبات إفطار مجانية بالقاهرة الجديدة (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم تامر حسني على المشاركة فى إعداد وتوزيع آلاف وجبات الإفطار المجانية وذلك داخل أحد الأماكن المعروفة بالقاهرة الجديدة.

استقبال تامر حسني



كان فى استقبال تامر حسني وشارك معه فى إعداد وتوزيع الوجبات الفنان أحمد عصام وال dj العالمى خالد حسين وآية عز الدين ومحمد جمال بسيوني.

دعم تامر حسني للمتطوعين

وحرص تامر حسني على دعم المتطوعين من الجنسين فى إعداد وتوزيع وجبات الإفطار حيث تبادل معهم الدعابة والتقاط الصور التذكارية خاصةً أن عدد الوجبات يوصل في بعض الاوقات ل 8 آلاف وجبه يوميا وبعد الفطار يقومون بتعبئة 500 شنطه رمضان وتوزيعها للمحتاجين خاصة من الأيتام وذوي الهمم.

كما شارك فى إعداد الوجبات منذ بداية شهر رمضان الكريم عدد من نجوم الفن منهم مصطفى حجاج وهاني عادل وعدد من الشخصيات العامة.