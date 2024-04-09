الملحن محمد مصطفى يكشف تفاصيل تعاونه مع شذى حسون في أغنية جديدة(خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن محمد مصطفى في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "أنه انتهى من تصوير أغنية "بنادي عليك "مع الفنانة شذى حسون، ومن المقرر طرحها خلال الفتره القادمة.



وقال محمد مصطفى أن اغنية بنادي عليك تنتمي للون الدرامي، مشيرًا إنه سعيد بتعاونه الأول مع الفنانة شذى حسون، متمنيًا نجاح الأغنية.

تفاصيل أغنية بنادي عليك



أغنية بنادي عليك من كلمات فضل الراوي ومن ألحان محمد مصطفى ومن توزيع هشام محمد ميكس ماستر إسلام غلاب، من إخراج بتول عرفة ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

آخر أعمال شذى حسون



يذكر أن آخر أعمال شذى حسون أغنية كان واضح التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي ألحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد، ومن كلمات سمر البحرينية.



وتقول كلمات الاغنية

كان واضح من عيونك

ومن كلامك وإنفعالك

وصارت إكفوفك

تلوّح بالنهاية وإنسحابك

كان واضح إبعيوني جدًا

خيبتي منك وإنهزامي

كنت عارف وأدري

أصلا ما يهمك نص كلامي

كان واضح من غيابك

وإبتعادك وإنشغالك

وماتت اللهفة

بصوتك والحنين بعتابك

كنت أكذب أنا عيني

فعلا وأنخذل منك وأعاني

وأنا خايف وانت طبعا

ما يحن قلبك عشاني.