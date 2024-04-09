فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل حفلات عيد الفطر 2024

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - يبحث الجمهور عن تفاصيل حفلات عيد الفطر المبارك 2024، تلك الحفلات من المظاهر الرائعة التي ترسم الفرحة على ملامح الكبار والصغار ويترقب الجمهور إقامتها كل عام، يشارك فيها مجموعة كبيرة من المطربين الذين يمتلكون شعبية كبرى، ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين يشاركون في تلك الحفلات، الفنان عمرو دياب، وآمال ماهر، هاني شاكر، وفي هذا التقرير، يسلط "دوت الخليج الفني" الضوء على أهم حفلات عيد الفطر 2024..

d83f188332.jpg

عمرو دياب

 

يحيي عمرو دياب حفلًا كبيرًا يوم الأربعاء 10 إبريل في مدينة الجونة، ويترقب عشاق الهضبة هذا الحفل بحماس شديد، ويقدم في هذا الحفل باقة من أروع أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

4ec8f56a45.jpg

تامر عاشور

 

يلتقي الجمهور السعودي بالمغني المصري تامر عاشور ضمن حفلات عيد الفطر 2024، يوم الأحد الموافق 14 إبريل في أحد شواطئ جدة بـ المملكة العربية السعودية، يقدم خلال الحفل باقة من أروع أعماله الغنائية.

 

هاني شاكر

 

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفل غنائي رائع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت ليلة الـ13 من إبريل، ويقدم في هذا الحفل باقة من أروع أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

943bbd0d35.jpg

آمال ماهر

 

تغني آمال ماهر، في حفل غنائي ضخم، في كايروفيستيفال سيتي مول بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، يوم 19 إبريل، يشهد هذا الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بسبب شعبية آمال ماهر، وغيابها الطويل عن الحفلات المباشرة.

 

سميرة سعيد

 

تحيي سميرة سعيد حفلًا في لبنان، ويأتي هذا الحفل بعد غيابها لفترة عن جمهورها اللبناني، لتقدم الحفل في 13 إبريل القادم، وروجت لهذا الحفل عبر حسابها في منصة "إكس" إذ كتبت: "أخيرا وبعد فترة غياب طويلة عن لبنان، أكون معاكم في عيد الفطر يوم السبت 13 إبريل".

 

إليسا

 

تقدم المغنية اللبنانية إليسا أولى حفلاتها في موسم عيد الفطر 2024 في مدينة ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية، يوم 12 إبريل المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها الرومانسية.

 

ماجد المهندس

 

يقام حفل ماجد المهندس في عيد الفطر 11 إبريل 2024 بفندق "هيلتون جدة" وسيتولى فيه المايسترو مدحت خميس قيادة الفرقة الموسيقية.

de4e2be3fb.jpg

مسار إجباري

 

تقدم فرقة مسار إجباري حفلًا يوم 18 أبريل الجاري على مسرح الجامعة الأمريكية، ضمن مهرجان التحرير الثقافي.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا