تعرف على تفاصيل حفلات عيد الفطر 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يبحث الجمهور عن تفاصيل حفلات عيد الفطر المبارك 2024، تلك الحفلات من المظاهر الرائعة التي ترسم الفرحة على ملامح الكبار والصغار ويترقب الجمهور إقامتها كل عام، يشارك فيها مجموعة كبيرة من المطربين الذين يمتلكون شعبية كبرى، ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين يشاركون في تلك الحفلات، الفنان عمرو دياب، وآمال ماهر، هاني شاكر، وفي هذا التقرير، يسلط "دوت الخليج الفني" الضوء على أهم حفلات عيد الفطر 2024..

عمرو دياب

يحيي عمرو دياب حفلًا كبيرًا يوم الأربعاء 10 إبريل في مدينة الجونة، ويترقب عشاق الهضبة هذا الحفل بحماس شديد، ويقدم في هذا الحفل باقة من أروع أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

تامر عاشور

يلتقي الجمهور السعودي بالمغني المصري تامر عاشور ضمن حفلات عيد الفطر 2024، يوم الأحد الموافق 14 إبريل في أحد شواطئ جدة بـ المملكة العربية السعودية، يقدم خلال الحفل باقة من أروع أعماله الغنائية.

هاني شاكر

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفل غنائي رائع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت ليلة الـ13 من إبريل، ويقدم في هذا الحفل باقة من أروع أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

آمال ماهر

تغني آمال ماهر، في حفل غنائي ضخم، في كايروفيستيفال سيتي مول بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، يوم 19 إبريل، يشهد هذا الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بسبب شعبية آمال ماهر، وغيابها الطويل عن الحفلات المباشرة.

سميرة سعيد

تحيي سميرة سعيد حفلًا في لبنان، ويأتي هذا الحفل بعد غيابها لفترة عن جمهورها اللبناني، لتقدم الحفل في 13 إبريل القادم، وروجت لهذا الحفل عبر حسابها في منصة "إكس" إذ كتبت: "أخيرا وبعد فترة غياب طويلة عن لبنان، أكون معاكم في عيد الفطر يوم السبت 13 إبريل".

إليسا

تقدم المغنية اللبنانية إليسا أولى حفلاتها في موسم عيد الفطر 2024 في مدينة ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية، يوم 12 إبريل المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها الرومانسية.

ماجد المهندس

يقام حفل ماجد المهندس في عيد الفطر 11 إبريل 2024 بفندق "هيلتون جدة" وسيتولى فيه المايسترو مدحت خميس قيادة الفرقة الموسيقية.

مسار إجباري

تقدم فرقة مسار إجباري حفلًا يوم 18 أبريل الجاري على مسرح الجامعة الأمريكية، ضمن مهرجان التحرير الثقافي.