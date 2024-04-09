انت الأن تتابع خبر نجمات رزقن بمواليد عام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لاشيء يضاهي شعور الأمومة وحمل طفلك بين ذراعيك، ومنذ بداية عام 2024، رحبت مجموعة من النجمات والفنانات بإضافة جديدة لعائلاتهن.



رحبت الفنانة اللبنانية وملكة جمال لبنان سابقاً، فاليري أبو شقرا، بمولودها الثالث في الـ21 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.



وشاركت الفنانة الخبر مع متابعيها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، إذ نشرت صورة وهي تمسك يد مولودها الجديد.



وكانت فاليري قد أعلنت عن حملها الثالث من زوجها رجل الأعمال زياد عمار في شهر يوليو العام الماضي، حيث شاركت متابعيها صورة لها وهي حامل، ظهرت فيها مع ابنتيها التوأم مرتديةً قميصاً باللّون الأسود مفتوحًا عند البطن، ثم وضعت عليه "إيموجي" ملاك صغير.



وعلقت على الصور بما معناه: "عندما تصبح الحياة صعبة.. يجد الله دائما طريقة للاستمرار". مضيفة: "نعمة أخرى على الطريق". ولدى الفنانة ابنتان توأم رزقت بهما في الـ 27 من شهر يوليو/ تموز عام 2021.



رحَّبت الممثلة التركية سونغول أودان، المعروفة عربيًا باسم "نور"، بطفلتها الأولى بعمر الـ44، وذلك بعد 3 سنوات على زواجها من رجل الأعمال أرمان بيشيكجي.



وأطلقت سونغول على طفلتها باسم "سونا لارين"، يعني الشق الأول منه باللغة التركية الحلم، فيما الشق الثاني يعني في اللغة التركية زهرة البرتقال أو عرين الأسد أو المنزل.



وكانت سونغول قد احتفلت بزفافها عام 2020 من رجل الأعمال التركي أرمان بيشيكجي، في ظل جائحة كورونا، واقتصر حفلها على عدد قليل جدا من الأشخاص، بينهم نجمات منهن هازال كايا، إسراء بيزين، وإسراء أوغلو التي شهدت على عقد قران سونغول وأرمان.



رحبت ملكة جمال أمريكا السابقة اللبنانية الأصل، ريما فقيه، بطفلها الرابع من المنتج اللبناني العالمي وسيم صليبي قبل عدة أسابيع.



وشاركت ريما صورة عبر حسابها في "إنستغرام" مقسمة لأربع صور توثق كل واحدة منهن حملها بأحد أطفالها، فيما كشفت أن اسم مولودها الرابع "يعقوب".



وأرفقت ريما الصورة بتعليق، جاء فيه: الحمد لله الذي نعم علي وعلى جسدي الصحة لتنفيذ حلمنا بإنجاب 4 أطفال..من كتر ما بحبك يا جوزي، ما كان فيني اتركك لوحدك.



رحبت عارضة الأزياء ميراندا كير وزوجها مالك "سناب شات"، إيفان شبيجل، بطفلهما الثالث معًا في شهر فبراير/شباط الماضي.



ونشرت ميرندا الأخبار عبر حسابها في "سناب شات"، وكتبت: "نحن سعداء للغاية بوصول شعاع الشمس الصغير، بيير كير شبيجل..لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للترحيب بابننا الرابع في عائلتنا. شعور مبارك للغاية.



ويُشار إلى أن ميرندا لديها ثلاث أطفال من زوجها شبيجل، بينما لديها ابن يدعى "فلين" من حبيبها السابق أورلاندو بلوم .