مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال يفشل في فك رصد الكنوز الأربعة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر مسلسل جودر تجهيز الشيخ عبد الأحد جودر لفك رصد كنوز الحكيم الشمردل، وقال له: "اتدربت وأصبحت مستعد ولا تستمع لأي صوت غريب داخل الكهف، ونستأذن ملك البحر لدخولك ومتتردش لأي حاجة تشوفها في الداخل حتى لا تموت".

وانشق البحر ودخل جودر الكهف وكان صوت الشيخ عبد الأحد ملازمًا له وهو يقول لجودر: "كل رصد صورة وشبح يختبرك بالموت وإذا خفت هيقتلك، الرصد أربع أبواب سوف تمر من خلالهم وسوف يختبرك بالموت".

بعد أن دخل جودر الكهف من أجل الكنوز الأربعة ومر من الباب الأول والثاني للرصد بنجاح، ولكن في الباب الثالث ظهر والده وكان يمسك جودر في يده السيف وصوت الشيخ عبد الأحد يطلب منه طعنه ولكن جودر كان يشتاق لوالده ورمى السيف، لتتحول صورة والده إلى جن ليقتله ولكن كان داهش يراقبه وقام بإنقاذه للخروج، وتنتهي الحلقة لوجود جزء ثاني من المسلسل.

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.





أبطال مسلسل جودر







مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

