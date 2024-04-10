دينا الشربيني بالأسود في العرض الخاص لفيلم "شقو"

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "سقو"، حيث ارتدت بدلة كلابك سوداء وحرصت على وضعك مكياج مناسب لها وتركت شعرها مفرود مما جعلها تخطف الأنظار إليها.

تفاصيل فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم أبطال فيلم شقو.

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

آخر أعمال دينا الشربيني :

ويذكر أن تألقت دينا الشربينى في شهر رمضان الجاري من خلال مسلسل كامل العدد الجزء الثاني والعمل بطولة شريف سلامة في دور أحمد، ودينا الشربيني في دور ليلى، وميمي جمال في دور فوزية، وإسعاد يونس في دور حياة، وجيهان الشماشرجي في دور إنجي، وصدقي صخر في دور كريم، وآية سماحة في دور هنزادا.