نهاية سعيدة برجوع ابن آسر ياسين.. ملخص الحلقة الآخيرة من دون سابق إنذار

القاهرة - محمد ابراهيم -

عُرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل دون سابق إنذار وشهدت الحلقة تطور كبير بالأحداث.



وكشفت الحلقة عن نهاية سعيدة، حيث التقى الطفلان على وعمر وعاشا سويًا في منزل آسر ياسين وعائشة بن أحمد (ليلى ومروان) بمشاركة مريم الخشت(مها) التي ارتبطت بهم بعلاقة صداقة عائلية، وسرعان ما نشأت صداقة قوية بين الطفلين لتنتهي احداث المسلسل بنجاح العملية الجراحية بزراعة النخاع للطفل عمر، ومصارحة الأطفال بحقيقة الأمر.



واعترفت الممرضة سحر باستبدالها للطفل عمر في الحضانة بطفل ابنتها علي، لتبرر فعلتها لذلك بسبب موت 5 أطفال لابنتها سابقًا، وسرعان ما شهدت الحلقة مواجهة بين الممرضة سحر وابنتها التي اعترفت فيها بفعلها ذلك من أجل المحافظة لها على ورث زوجها بعد وفاة اطفالها.

وشهدت الحلقة اتفاقا بين حسن ونهى على إنهاء إجراءات الطلاق بينهما وإعادة المحل له من جديد، بعد الكثير من المشاكل التي عاشوها سويًا والتي انتهت بحبس شقيقها بتهمة الاتجار بالمخدرات.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.