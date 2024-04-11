نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدى هيكل يحتفل بزفاف ابنته على طريقة مشهد أبو موتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ​​​​​

احتفل الفنان حمدي هيكل صاحب شخصية أبو موتة الشهيرة في فيلم فول الصين العظيم، بحفل زفاف ابنته بطريقة كوميدية وساخرة حيث حرص علي مشاركة ابنته وزوجها مقطع فيديو يجسدان فيه مشهد "يوم ورا يوم" في الفيلم الشهير علي طريقة التيك توك.

آخر أعمال الفنان حمدي هيكل



والجدير بالذكر آخر أعمال حمدي هيكل مشاركته في مسلسل بيت الرفاعي، ضمن أعمال موسم رمضان 2024،



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.