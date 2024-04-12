نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف سلامة: "سعيد بالعمل مع دينا الشربيني في كامل العدد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت أسرة مسلسل "كامل العدد" في ضيافة الإعلامية سعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، والمذاع على «DMC».

وعبر الفنان شريف سلامة خلال لقائه عن سعادته بالعمل بالإضافة لتعليقه إلى أن معظم أعماله معاكسة لبعضها، وهذا لأنه عندما يتم طلبه في القيام بدور ما يكون مربوطًا بأمر مشابه له تمامًا في عمل سابق، ولهذا يقوم بالفصل بين أعماله ويأخذ فترة طويلة حتى يشارك في عمل جديد، مؤكدًا إلى أنه فرح لأنه سيشارك مع الفنانة دينا الشربيني لأنه أول مرة في عمل فني.

وأضاف: "عندما قرأت النص فرحت أوي، لأنني شعرت أن الموضوع واقعي، وهذا أكثر ما أعجبني في المسلسل أنه حقيقي بشكل كبير، وهذا لأن لدي أولاد في سن المراهقة، وأواجه مشاكل من نفس النوع التي وجدتها في نص المسلسل، وهذا التشابه كان سببا في نجاحي في أداء الدور".



قصة مسلسل "كامل العدد +1"

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، يواجه الزوجان دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة في حياتهما الزوجية، ومع أبنائهما.



فريق عمل كامل العدد+1



مسلسل "كامل العدد + 1" يتألف من فريق نخبوي من الفنانين، حيث يقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، بمشاركة آية سماحة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي. السيناريو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويتولى إخراجه خالد الحلفاوي.