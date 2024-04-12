إبراهيم السمان: مشهد ضربي من وليد فواز في "حق عرب" كان حقيقيًا.. وحدثت لي إصابة بسيطة (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - الأخ والصديق الجدع.. نجح الفنان إبراهيم السمان في العام الماضي في كسب وجذب قلوب الجمهور وذلك بدور الأخ الجدع الذي يقف بجانب شقيقته في مسلسل “ ستهم ” ليستكمل المسيرة ولكن بشخصية مختلفة ونمط مختلف بدور محسن والصديق المُخلص في “ حق عرب" وكان للفجر الفني نصيب في محاورة الفنان إبراهيم السمان ليحدثنا عن دوره في مسلسل “ حق عرب ” والكواليس مع الفنان أحمد العوضى.

الفنان إبراهيم السمان ومحررة دوت الخليج أميرة محمد

ما الذي حمسك لدورك في مسلسل " حق عرب " ؟

أعجبني للغاية الدور عندما تحدث إلي المؤلف محمود حمدان .



كيف تلقيت ردود الأفعال عن دورك؟

سعيد للغاية بردود الأفعال عن دوري وفاقت توقعاتي.

من الصديق المقرب لإبراهيم السمان مثل محسن ؟

يوجد العديد من أصدقائى مثل محسن وأنا في حياتهم مثل عرب السويركي.



حدثنا عن أطرف موقف حدث في التصوير ؟

أطرف موقف حدث لى بالتصوير كان مشهد في الصحراء وكان أكشن وعندما أطلق أحمد العوضي النار قام بفزعي فقُمنا بإعادة المشهد مرة أخري بسبب خوفي.

محسن قام بمساعدة عرب عندما أدمن المخدرات، هل مر في حياتك هذه التجربة؟

أنا من أنصار " إذا بليتم فاستتروا" حتي إذا مر عليا هذه التجربة لن أشُهر بهذا الشخص ولكن بالتأكيد مرت عليا.

تشارك في أكثر من عمل لم يحدث تعارض بين أوقات التصوير ؟

لا لم يحدث تعارض.



كمشاهد وكمشارك أكثر شخصية كرهتها في مسلسل " حق عرب " ؟

شخصية سميحة وشخصية رباح.

على ذكر سميحة.. دنيا المصري يجمعكم عملين سويًا " بيت الرفاعي.. حق عرب " ما الكلمة التي تواجهها إليها في تلك الشخصيتين؟

أوجه إليها " برافو" وأنها شاطرة ومتميزة للغاية وتقوم بالدور على أكمل على وجه.



حدثنا عن كواليس مشهد ضرب رباح لك ؟

عندما ضربني رباح أو وليد فواز كانت القُلة خشنة للغاية فجرحتني في وجهي وأوقف تصوير المشهد من خوفه وقلقه عليا وظل يعتذر مني.



حق عرب

حق عرب

ما الأعمال القادمة؟

موسم جديد من برنامج " كريزي تاكسي" وفيلم سينمائي.