وقعت في غرامه ..محمد علي رزق يُشيد بمسلسل "بدون سابق إنذار"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشاد النجم محمد علي رزق بمسلسل "بدون سابق إنذار" وذلك بعد عرض أخر حلقاته .

ونشر محمد علي رزق من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معلقًا :" بعد ما شهر رمضان خلص أحب أقول إني وقعت في غرام مسلسل بدون سابق إنذار ،بالنسبة ليا هو عمل فني متكامل الأركان، بداية من الحدوتة الحلوة اللي مكتوبة أو بمعنى أدق مغزولة بشكل يخليك تبقى جوه الحكاية و لامس التفاصيل "

محمد علي رزق يوجه رسالة شكر لفريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار



واستكمل :"شكراً عمرو الدالي و كل فريق الكتابة، أما التمثيل بقى ده موضوع كبير أوي مفيش واحد عدى من قدام الكاميرا، إلا ولازم يكون بيمثل حلو و أوي كمان، بس إسمحولي أقول إن عمريكو هو بطل رمضان بالنسبه ليا، وشكراً الموسيقار خالد الكمار على المزيكا العظيمة، وشكراً صناع عمل بدون سابق إنذار، شكراً أستاذ هاني خليفة على المتعه دي".



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.



محمد علي رزق وصيد العقارب

ونجح محمد علي رزق في تقديم شخصية 'مصطفى ضرغام' ببراعة في مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حاليا.



تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"



ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.